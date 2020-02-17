Пидручный пропустит индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону

Чемпион мира 2019 года украинский биатлонист Дмитрий Пидручный пропустит индивидуальную гонку, которая состоится на чемпионате мира в Антхольце (Италия) 19 февраля. Об этом сообщил тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра.

«17-го у нас день отдыха, 18-го — тренировка. Уже сейчас говорю, что Пидручный точно пропустит индивидуальную гонку. Логично, если побегут Прима, Ткаленко, Семёнов и четвёртого ещё добавим.



Дима мне нужен для сингл-микста. Надеюсь, женский тренер подумает и выставит Меркушину на эту гонку. Ведь в этой дисциплине у нас есть шанс на медаль», — приводит слова Санитры Biathlon.com.ua.

Сборная Украины на чемпионате мира 2020 года пока не завоевала ни одной медали. Соревнования в Антхольце завершатся 23 февраля.