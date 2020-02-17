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Гурьев — о российских биатлонистках в гонке преследования: живые

Гурьев — о российских биатлонистках в гонке преследования: живые
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Тренер женской сборной России по биатлону Леонид Гурьев оценил выступление подопечных в гонке преследования на чемпионате мира в Антхольце. Лучший результат среди россиянок продемонстрировала Екатерина Юрлова, ставшая 12-й.

«Если Саша Логинов в порядке функционально, то он и стреляет здорово. А девочкам немного физики не хватает, на мой взгляд. В биатлоне всё взаимосвязано. Вот Харватова. Отстала вчера ходом на 57 секунд. Наши проиграли около минуты. Стреляй, как она, и будешь в призах! Но не всё линейно на самом деле. На тренировках стреляем с таким запасом прочности! Как официальный старт, всё куда-то уходит. Хватаем круги, а с ними бежать ещё тяжелее.

Стоит ждать в Антхольце Глазырину или Кайшеву? Вряд ли, с этими бы разобраться. У нас ещё Кристина Резцова не бежала. Но, повторяю, сегодня живые. Отработали и на рубежах, и ножками хорошо. Дальше, думаю, будет лучше», – цитирует Гурьева сайт «Матч ТВ».

Победительницей гонки преследования стала итальянка Доротея Вирер.

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