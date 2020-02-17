Губерниев — о критике Логинова со стороны братьев Бё: мы их тёпленькими возьмём

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал критику российского биатлониста Александра Логинова со стороны норвежцев Йоханнеса и Тарьея Бё. После триумфа россиянина в спринте на чемпионате мира в Антхольце Йоханнес сказал, что «победа Логинова выглядит немного странно». Тарьей добавил: «Жаль, что нельзя убрать его из итоговых результатов».

«Ситуация с норвежцами Бё и их выпадами в адрес Логинова… Расстройство – не то слово, которое я брал бы на вооружение. Я продолжаю недоумевать по поводу заголовка газет. Особенно газеты Dagbladet, что Логинов «обманывал пенисом и кошельком». Не буди лихо, пока оно тихо. Я люблю свою страну, и понятно, что после таких высказываний у меня возникает вопрос — вы что, охренели там совсем? Что это такое вообще?



При этом ко мне подходят мои коллеги из Норвегии, Австрии. Австрийцы говорят, что им звонят из Вены и просят рассказать о российском допинге в эфире. Австрийцы, ау! У вас самих проблем навалом. Вспомните свои лыжи. Всё это превращается в дикую русофобию. Я – европейский человек, со всеми дружу. Но меня это сильно коробит. Главное, что они не понимают, что делают всё, чтобы Россия объединялась против подобного. Ничего общего со свободой слова это не имеет. В своём глазу бревна не замечаем.

Я не думаю, что IBU надо как-то на это реагировать. У нас же свобода слова процветает. То, что Логинов не должен быть здесь, это разговоры в пользу бедных. Это говорит о том, что норвежцы не умеют держать удар. Мы их тёпленькими и возьмём. Пусть они нас возненавидят, а мы их победим в эстафете. Логинов не должен быть на чемпионате мира? Кто это вообще решил? Йоханнес или Тарьей? Алё, Тарьей! У Сашки две личные медали, а у тебя пока только общий успех в смешанной эстафете. А дальше-то что? Не им решать, кому здесь быть", — написал Губерниев в своей рубрике на «Чемпионате».