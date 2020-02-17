Вирер: не понимаю, когда плачут из-за четвёртого места

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер, одержавшая победу в гонке преследования на домашнем чемпионате мира в Антхольце, рассказала, как отреагировала на свой успех.

«Я переживаю о своей карьере и сейчас веду себя гораздо более профессионально, чем несколько лет назад. Но я не понимаю, когда плачут из-за четвёртого-пятого места. Я никогда не плакала в такой ситуации. И когда выигрываю, то не кричу. Я ощущаю радость внутри, но никому не хочу это показывать.

Никаких слёз после победы не было. Но, конечно, эмоций было много, ведь здесь вся наша команда и мой муж», — приводит слова Вирер NRK.

Доротея является лидером общего зачёта Кубка мира и действующей обладательницей «Большого хрустального глобуса». Чемпионат мира завершится 23 февраля.