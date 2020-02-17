Тандреволд — о словах Вирер: когда же она плачет?

Норвежские биатлонистки Ингрид Ландмарк Тандреволд и Тириль Экхофф рассказали об отношении к лидеру общего зачёта Кубка мира итальянке Доротее Вирер.

«В „Инстаграме“ её жизнь кажется не такой, как у других. Но я не уверена, что она такая уж гламурная. Думаю, это игра», — приводит слова Тандреволд NRK.

«Кажется, у неё в 10 раз больше спонсорских соглашений. Наверное, у неё больше свободного времени, чем у меня», — отметила Экхофф.

Норвежки также отреагировали на слова Доротеи о том, что после победы в гонке преследования на чемпионате мира в Антхольце (Италия) она не плакала.

«Если ты не плачешь после победы на домашнем чемпионате мира, то когда же ты вообще плачешь?» — изумилась Тандреволд.

«Она очень жёсткая», — сказала Экхофф.

Экхофф: мне кажется, Вирер — эгоистка