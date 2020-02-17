Самуэльссон ограничил доступ к комментариям в «инстаграме» из-за угроз со стороны россиян

Олимпийский чемпион, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон выразил недовольство победой Александра Логинова в спринтерской гонке на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Россиянин с 2014 по 2016 год отбывал дисквалификацию за применение ЭПО.
«Очень жаль, что кто-то может получить дисквалификацию за ЭПО, а потом вернуться и выиграть золото чемпионата мира. В раздевалке по этому поводу было сказано много жёстких слов. Не уверен, что осмелюсь их повторить. Этой ситуацией недовольны многие», — приводит слова Самуэльссона Expressen.
Себастиан сообщил, что болельщики из России после предыдущего комментария о Логинове засыпали его угрозами в «инстаграме», поэтому он решил ограничить доступ к комментариям, чтобы не получать новых оскорблений.
«Теперь мне смогут писать лишь те люди, которых я знаю. Так будет, пока всё не успокоится», — сообщил швед.
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