А. Резцова: я высказалась по поводу общего вопроса, а не про Экхофф лично

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала слова норвежской биатлонистки Тириль Экхофф, которая назвала её критику «дерьмом».

Резцова в одном из интервью выразила мнение, что норвежским и французским спортсменам помогает побеждать качественная медицина. В частности, фраза Резцовой об Экхофф звучала так: «Ну не могу поверить, что Тириль Экхофф настолько на голову всех сильнее ходом. Все пять этапов она прёт, как ужаленная. Не поверю, что такое возможно без медицинской помощи».



«Меня уже достали с этим допингом. Её слова — это нормально. Я высказалась по поводу общего вопроса, а не про неё лично. Я её уважаю и хочу, чтобы она так же продолжала. Нас осуждает российская держава, что мы допингисты, а я сказала, что это не значит, что мы такие сволочи, а они — хорошие. Пусть она не думает на себя. Дай бог, чтобы она дальше продолжала и показывала, она молодец. Её личность не осуждаю ни в чем, желаю ей дальнейших побед», — приводит слова Резцовой Sport24.

Экхофф — о словах Резцовой: я слышала, что кто-то говорит дерьмо обо мне