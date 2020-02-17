Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

А. Резцова: я высказалась по поводу общего вопроса, а не про Экхофф лично

А. Резцова: я высказалась по поводу общего вопроса, а не про Экхофф лично
Биатлон / Кубок мира 0

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала слова норвежской биатлонистки Тириль Экхофф, которая назвала её критику «дерьмом».

Резцова в одном из интервью выразила мнение, что норвежским и французским спортсменам помогает побеждать качественная медицина. В частности, фраза Резцовой об Экхофф звучала так: «Ну не могу поверить, что Тириль Экхофф настолько на голову всех сильнее ходом. Все пять этапов она прёт, как ужаленная. Не поверю, что такое возможно без медицинской помощи».

«Меня уже достали с этим допингом. Её слова — это нормально. Я высказалась по поводу общего вопроса, а не про неё лично. Я её уважаю и хочу, чтобы она так же продолжала. Нас осуждает российская держава, что мы допингисты, а я сказала, что это не значит, что мы такие сволочи, а они — хорошие. Пусть она не думает на себя. Дай бог, чтобы она дальше продолжала и показывала, она молодец. Её личность не осуждаю ни в чем, желаю ей дальнейших побед», — приводит слова Резцовой Sport24.

Экхофф — о словах Резцовой: я слышала, что кто-то говорит дерьмо обо мне
А. Резцова: Фуркад – великий, но всё равно медицинскую поддержку получает, как и норвежцы
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020