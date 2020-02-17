А. Резцова: я предлагала Кристине сменить спортивное гражданство

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка в лыжных гонках Анфиса Резцова отреагировала на, что её дочь Кристина Резцова не была включена в состав сборной России на индивидуальную гонку на чемпионате мира в Антхольце (Италия), как и ранее на спринт.

«Честно скажу, что я хочу связаться с тренерским штабом, но никто не берёт трубку. Почему меня игнорируют? Потому что я высказалась в отношении норвежцев и французов, что нас все подозревают-подозревают, а все чистые.

Я не знаю, что там творится. У Кристины проблемы из-за того, что я много говорю. Но я не лезу в дела тренерского штаба.

Чем Кристина хуже Куклиной? Я считаю, что лучше. Конкретно, проблемы из-за моих высказываний. Я никого не хочу обидеть. Вот Старых вернули в команду, её везде ставят. Обидно, что мою дочь никуда не ставят.

Сменить спортивное гражданство? Я в своё время предлагала ей куда-нибудь переехать, так как здесь не совсем честно. Но она мне сказала: «Мама, я хочу за свою страну выступать». Это её слова", – цитирует А. Резцову «Спорт день за днём».