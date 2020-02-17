А. Резцова: я предлагала Кристине сменить спортивное гражданство

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка в лыжных гонках Анфиса Резцова отреагировала на, что её дочь Кристина Резцова не была включена в состав сборной России на индивидуальную гонку на чемпионате мира в Антхольце (Италия), как и ранее на спринт.
«Честно скажу, что я хочу связаться с тренерским штабом, но никто не берёт трубку. Почему меня игнорируют? Потому что я высказалась в отношении норвежцев и французов, что нас все подозревают-подозревают, а все чистые.
Я не знаю, что там творится. У Кристины проблемы из-за того, что я много говорю. Но я не лезу в дела тренерского штаба.
Чем Кристина хуже Куклиной? Я считаю, что лучше. Конкретно, проблемы из-за моих высказываний. Я никого не хочу обидеть. Вот Старых вернули в команду, её везде ставят. Обидно, что мою дочь никуда не ставят.
Сменить спортивное гражданство? Я в своё время предлагала ей куда-нибудь переехать, так как здесь не совсем честно. Но она мне сказала: «Мама, я хочу за свою страну выступать». Это её слова", – цитирует А. Резцову «Спорт день за днём».
- 17 февраля 2020
-
21:25
-
20:55
-
20:40
-
19:45
-
16:48
-
16:37
-
16:02
-
15:48
-
15:07
-
14:54
-
14:11
-
13:51
-
12:56
-
12:46
-
12:38
-
11:52
-
11:41
-
11:31
-
11:22
-
10:44
-
10:20
-
09:57
-
09:47
-
09:37
-
08:54
-
08:45
-
00:19
- 16 февраля 2020
-
22:19
-
21:40
-
20:57
-
20:40
-
20:04
-
19:48
-
19:27
-
19:04