Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Чемпионат мира по биатлону—2020. Прямой эфир 18 февраля

Чемпионат мира по биатлону—2020. Прямой эфир 18 февраля
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Сегодня, 18 февраля, в Антхольце (Италия) в рамках чемпионата мира 2020 года по биатлону состоится женская индивидуальная гонка на 15 км. Старт запланирован на 16:15 мск.

Россию в гонке представят Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина и Ирина Старых.

Прямой эфир женской индивидуальной гонки в рамках чемпионата мира по биатлону на сайте Первого канала

На чемпионате мира 2019 года в Эстерсунде (Швеция) в этом виде программы победила шведка Ханна Эберг. Серебряным призёром стала итальянка Лиза Виттоцци. Бронза досталась француженке Жюстин Бреза. Лучший результат среди россиянок продемонстрировала Лариса Куклина, ставшая 16-й.

Чемпионат мира по биатлону в Антхольце завершится 23 февраля.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020