Чемпионат мира по биатлону—2020. Прямой эфир 18 февраля
Сегодня, 18 февраля, в Антхольце (Италия) в рамках чемпионата мира 2020 года по биатлону состоится женская индивидуальная гонка на 15 км. Старт запланирован на 16:15 мск.
Россию в гонке представят Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина и Ирина Старых.
Прямой эфир женской индивидуальной гонки в рамках чемпионата мира по биатлону на сайте Первого канала
На чемпионате мира 2019 года в Эстерсунде (Швеция) в этом виде программы победила шведка Ханна Эберг. Серебряным призёром стала итальянка Лиза Виттоцци. Бронза досталась француженке Жюстин Бреза. Лучший результат среди россиянок продемонстрировала Лариса Куклина, ставшая 16-й.
Чемпионат мира по биатлону в Антхольце завершится 23 февраля.
Читайте также
- 18 февраля 2020
-
15:23
-
15:15
-
15:09
-
14:44
-
14:15
-
14:06
-
13:36
-
13:19
-
13:06
-
12:29
-
11:59
-
11:57
-
11:32
-
11:26
-
11:01
-
10:15
-
09:53
-
09:52
-
09:34
-
09:24
-
08:52
-
08:29
-
00:30
- 17 февраля 2020
-
23:14
-
21:25
-
20:55
-
20:40
-
19:45
-
16:48
-
16:37
-
16:02
-
15:48
-
15:07
-
14:54
-
14:11
Партнерский контент