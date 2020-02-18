Чемпионат мира по биатлону—2020. Прямой эфир 18 февраля

Сегодня, 18 февраля, в Антхольце (Италия) в рамках чемпионата мира 2020 года по биатлону состоится женская индивидуальная гонка на 15 км. Старт запланирован на 16:15 мск.



Россию в гонке представят Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина и Ирина Старых.



Прямой эфир женской индивидуальной гонки в рамках чемпионата мира по биатлону на сайте Первого канала



На чемпионате мира 2019 года в Эстерсунде (Швеция) в этом виде программы победила шведка Ханна Эберг. Серебряным призёром стала итальянка Лиза Виттоцци. Бронза досталась француженке Жюстин Бреза. Лучший результат среди россиянок продемонстрировала Лариса Куклина, ставшая 16-й.



Чемпионат мира по биатлону в Антхольце завершится 23 февраля.