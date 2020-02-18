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Текстовая онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на ЧМ по биатлону в Антхольце

Текстовая онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на ЧМ по биатлону в Антхольце
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Сегодня, 18 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия) состоится женская индивидуальная гонка на 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Старт запланирован на 16:15 мск.

Первой из россиянок в гонку отправится Светлана Миронова, получившая 16-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Екатерина Юрлова-Перхт (36-й), Лариса Куклина (70-й) и Ирина Старых (100-й).

Лидер общего зачёта Кубка мира итальянка Доротея Вирер выйдет на старт 57-й.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию гонки:
текстовая онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на чемпионате мира по биатлону в Антхольце.

В 2019 году победительницей индивидуальной гонки на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция) стала шведка Ханна Эберг. Серебро завоевала итальянка Лиза Виттоцци, бронзу — француженка Жюстин Бреза. Лучший результат среди россиянок продемонстрировала Лариса Куклина, ставшая 16-й.

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