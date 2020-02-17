Зайцева, Романова и Вилухина потребовали публичных слушаний в CAS в присутствии СМИ

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева сообщила, что вместе с Яной Романовой и Ольгой Вилухиной требует проведения публичных слушаний по допинговым делам в Спортивном арбитражном суде (CAS) с обязательным присутствием российских и мировых СМИ.



Биатлонистки, которые уже завершили профессиональную карьеру, в ноябре 2017 года были пожизненно дисквалифицированы Международным олимпийским комитетом, их результаты на Олимпийских играх в Сочи были аннулированы. Апелляцию на это решение спортсменки подали больше двух лет назад, CAS рассмотрит дела 2 и 3 марта.



«Честно признаюсь, рада, что приближается дата слушаний дела, которому, как мне кажется, нет конца. Нас дисквалифицировали в 2017 году, и об этом мы узнали фактически из новостей в Интернете. За это время мы уже начали привыкать к произволу по отношению к российским спортсменам, невиновным и чистым спортсменам. Поэтому мы требуем, чтобы слушания в CAS были публичными и открытыми, с доступом всех мировых СМИ. Уверена, ни ВАДА, ни кто угодно другой против не будет», — приводит слова Зайцевой ТАСС.



На Олимпиаде в Сочи Вилухина стала второй в спринте, а также серебряным призёром в эстафете вместе с Романовой, Зайцевой и Екатериной Шумиловой.