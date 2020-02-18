Спортивный психолог — о Логинове: чем больше он будет говорить, тем больше будет боли

Спортивный психолог Вадим Гущин прокомментировал травлю российского биатлониста Александра Логинова со стороны иностранных соперников. В частности, спортсмена раскритиковали норвежцы Йоханнес и Тарьей Бё. После после победы россиянина в спринте на чемпионате мира в Антхольце Йоханнес сказал, что «победа Логинова выглядит немного странно». Тарьей добавил: «Жаль, что нельзя убрать его из итоговых результатов». Александр отбыл дисквалификацию за применение ЭПО.

«Конечно, боль от несправедливости полностью не уходит, но Логинов уже чувствует, что она смягчилась. Репертуар сказанного весьма одинаков. Ему всё время говорят: «Ты врун, ты нас обманул. Мы честные, а ты нет». И так из года в год. Это не значит, что Логинову совсем не больно, просто он к этому привык.

Оправдывается виноватый. Чем больше он будет говорить, тем больше будет боли. Открыть рот – это как открыть рану. Кроме того, чтобы он ни сказал, все слова будут использованы против него.

Почему Логинов должен извиняться? Он принял наказание, отбыл его, и как любой вышедший на свободу человек имеет право, чтобы его принимали уже не как преступника. Вспомните Джастина Гэтлина. Человек был дважды пойман на допинге, но потом спокойно выступал и выигрывал чемпионат мира. Никакой травли. В этом случае работала вся пропагандистская машина. По американским нормам культуры человек, который отсидел, виноватым не считается. У них нет такого понятия – клеймо на всю жизнь. Это из нашей культуры. Поэтому сейчас они нарушают собственные культурные нормы. Здесь надо говорить не про Логинова. И он это прекрасно понимает. Это всё тявканья слабого. Того, кто не смог обыграть Логинова. Конечно, этим людям безумно обидно, и они в ответ пытаются вызвать реакцию Александра. Но Логинов не должен реагировать", — цитирует Гущина «Спорт день за днём».

На чемпионате мира в Антхольце Логинов также завоевал бронзу в гонке преследования.

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