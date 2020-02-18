Экхофф: Рёйселанд хочет бежать супермикст на ЧМ. Думаю, ей позволят

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд призналась, что очень хочет выступить в супермиксте на чемпионате мира в Антхольце. Гонка состоится 20 февраля.
«В прошлом году нам с Йоханнесом Бё удалось выиграть золото. Это была фантастика. На чемпионате мира много гонок, но сейчас я на ходу», — приводит слова Рёйселанд NRK.
Тириль Экхофф так отреагировала на пожелание партнёрши по команде: «К счастью, решение принимать не мне. Я уверена, что Марте хочет пробежать эту гонку, так что ей это позволят».
Тренер сборной Норвегии Патрик Обереггер признал, что решение о составе ещё не принято: «Мы оценим ситуацию после индивидуальной гонки. У нас есть несколько девушек, которые хотят пробежать супермикст».
Рёйселанд на чемпионате мира 2020 года уже завоевала два золота и одну бронзу.
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