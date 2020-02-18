Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Норицын пояснил выбор состава на женскую индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону

Норицын пояснил выбор состава на женскую индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал выбор состава на женскую индивидуальную гонку на чемпионате мира в Антхольц-Антерсельве (Италия).

«Долго дискутировали, пришли к такому решению. Все, кто стартовал в спринте, хорошо себя проявили в пасьюте по ходу дистанции. При удачном стечении обстоятельств и удачной стрельбе могут рассчитывать на очень высокие места. Индивидуальная гонка поспокойнее, скорости тут пониже, чем в спринте или гонке преследования. Мы видели уже много раз, что всё решается на рубеже», — приводит слова Норицына «Матч ТВ».

В составе сборной в индивидуальной гонке выступят Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина и Ирина Старых.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию гонки: текстовая онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на чемпионате мира по биатлону в Антхольце.

Российские биатлонистки узнали стартовые номера на индивидуальную гонку на чемпионате мира
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020