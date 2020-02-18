Норицын пояснил выбор состава на женскую индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал выбор состава на женскую индивидуальную гонку на чемпионате мира в Антхольц-Антерсельве (Италия).
«Долго дискутировали, пришли к такому решению. Все, кто стартовал в спринте, хорошо себя проявили в пасьюте по ходу дистанции. При удачном стечении обстоятельств и удачной стрельбе могут рассчитывать на очень высокие места. Индивидуальная гонка поспокойнее, скорости тут пониже, чем в спринте или гонке преследования. Мы видели уже много раз, что всё решается на рубеже», — приводит слова Норицына «Матч ТВ».
В составе сборной в индивидуальной гонке выступят Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина и Ирина Старых.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию гонки: текстовая онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на чемпионате мира по биатлону в Антхольце.
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