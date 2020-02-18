В РУСАДА отреагировали на травлю Логинова со стороны иностранных биатлонистов

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая прокомментировала травлю российского биатлониста Александра Логинова после победы в спринте на чемпионате мира в Антхольце.
В частности, спортсмена раскритиковали норвежцы Йоханнес и Тарьей Бё. После после победы россиянина в спринте на чемпионате мира в Антхольце Йоханнес сказал, что «победа Логинова выглядит немного странно». Тарьей добавил: «Жаль, что нельзя убрать его из итоговых результатов». Швед Себастиан Самуэльссон заявил: «Ни за что не поздравлю Логинова с золотом. России на чемпионате мира вообще не должно быть». Александр несколько лет назад отбыл дисквалификацию за применение ЭПО.
«Логинов был пойман на допинге. Он находился под дисквалификацией, она закончилась, и теперь он выступает. Когда спортсмены даже среди норвежской сборной попадались за последние пару лет — там одна помазала губы гормональной мазью от простуды, другая тоже каким-то кремом — это можно определить как халатность, а не намеренный допинг.
То, на чём попался Логинов, это только инъекции. То есть представить ситуацию, что он случайно съел с пищевой добавкой или отравился латиноамериканским мясом, невозможно. Не думаю, что такие истерики справедливы, думаю, они во многом подогреваются средствами массовой информации. Но то, что человек нарушил правила, нарушил закон – он, правда, уже понёс за это ответственность, но тем не менее – надо быть готовым, что репутация пока такая. Её можно исправить, главное это не усугублять», — цитирует Пахноцкую «Национальная служба новостей».
Сегодня, 18 февраля, на чемпионате мира по биатлону состоится женская индивидуальная гонка. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
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