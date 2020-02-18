Круглов, Чудов, Черезов и Ярошенко выступят на «Калашников Биатлон Фест»

29 февраля 2020 года в Ижевске состоится «Калашников Биатлон Фест» – это любительская биатлонная гонка, в которой может принять участие любой желающий, а также спортивный праздник для всей семьи.
Спортсменов ждёт соревнование на 4,5 км с двумя огневыми рубежами и стрельбой из пневматических винтовок БИ-7-5. Гости смогут отлично провести время на развлекательной площадке.
Организаторы праздника приготовили сюрприз. 29 февраля золотая четвёрка российского биатлона снова соберётся вместе! Николай Круглов, Иван Черезов, Максим Чудов и Дмитрий Ярошенко не только приедут в гости на «Калашников Биатлон Фест», но и пробегут гонку вне общего зачёта. Любой желающий сможет получить автографы и памятные фото легенд мирового спорта.
В последний день зимы на развлекательной площадке «Калашников Биатлон Феста» развернутся масленичные гуляния. Гости смогут сжечь масленичное чучело, поучаствовать в конкурсах и весёлых играх, поводить хороводы с зажигательными аниматорами и наесться блинов. Вход для гостей бесплатный!
Расписание «Калашников Биатлон Фест». 29 февраля
08:00-11:30. Работа мандатной комиссии, аккредитация спортсменов, выдача стартового пакета, включая стартовый номер участника.
09:00-11:30. Тренировочная пристрелка спортсменов.
11:30. Начало работы развлекательной площадки.
12:00. Церемония открытия.
12:20. Начало соревнований.
14:30. Концерт.
15:00. Дуэльная стрельба.
15:30. Церемония награждения.
16:00. Окончание программы.
Место проведения — республиканский стрелково–спортивный комплекс им. генерала–майора А.М. Демидова (г. Ижевск, ул. Славянское шоссе, д. 0/13).
Узнать подробности и зарегистрироваться на участие в гонке можно на сайте: https://kalashnikov.sport.
- 18 февраля 2020
-
14:15
-
14:06
-
13:36
-
13:19
-
13:06
-
12:29
-
11:59
-
11:57
-
11:32
-
11:26
-
11:01
-
10:15
-
09:53
-
09:52
-
09:34
-
09:24
-
08:52
-
08:29
-
00:30
- 17 февраля 2020
-
23:14
-
21:25
-
20:55
-
20:40
-
19:45
-
16:48
-
16:37
-
16:02
-
15:48
-
15:07
-
14:54
-
14:11
-
13:51
-
12:56
-
12:46
-
12:38