Круглов, Чудов, Черезов и Ярошенко выступят на «Калашников Биатлон Фест»

29 февраля 2020 года в Ижевске состоится «Калашников Биатлон Фест» – это любительская биатлонная гонка, в которой может принять участие любой желающий, а также спортивный праздник для всей семьи.

Спортсменов ждёт соревнование на 4,5 км с двумя огневыми рубежами и стрельбой из пневматических винтовок БИ-7-5. Гости смогут отлично провести время на развлекательной площадке.



Организаторы праздника приготовили сюрприз. 29 февраля золотая четвёрка российского биатлона снова соберётся вместе! Николай Круглов, Иван Черезов, Максим Чудов и Дмитрий Ярошенко не только приедут в гости на «Калашников Биатлон Фест», но и пробегут гонку вне общего зачёта. Любой желающий сможет получить автографы и памятные фото легенд мирового спорта.



В последний день зимы на развлекательной площадке «Калашников Биатлон Феста» развернутся масленичные гуляния. Гости смогут сжечь масленичное чучело, поучаствовать в конкурсах и весёлых играх, поводить хороводы с зажигательными аниматорами и наесться блинов. Вход для гостей бесплатный!



Расписание «Калашников Биатлон Фест». 29 февраля

08:00-11:30. Работа мандатной комиссии, аккредитация спортсменов, выдача стартового пакета, включая стартовый номер участника.

09:00-11:30. Тренировочная пристрелка спортсменов.

11:30. Начало работы развлекательной площадки.

12:00. Церемония открытия.

12:20. Начало соревнований.

14:30. Концерт.

15:00. Дуэльная стрельба.

15:30. Церемония награждения.

16:00. Окончание программы.



Место проведения — республиканский стрелково–спортивный комплекс им. генерала–майора А.М. Демидова (г. Ижевск, ул. Славянское шоссе, д. 0/13).



Узнать подробности и зарегистрироваться на участие в гонке можно на сайте: https://kalashnikov.sport.