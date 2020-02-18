Индивидуальную гонку могут заменить сингл-микстом в программе Олимпийских игр
Спортивный директор сборной Швеции по биатлону Андерс Бистрём рассказал, что из биатлонной программы Олимпийских игр могут исключить индивидуальную гонку.
«Индивидуальная гонка может выйти из программы Олимпийских игр. Говорят, что сингл-микст будет интереснее для зрителей. Индивидуальная гонка – хорошее биатлонное соревнование с четырьмя огневыми рубежами, однако зрители на стадионе испытывают трудности с тем, чтобы уследить за происходящим. Каждый промах даёт штрафную минуту, поэтому приходится постоянно следить за результатами на табло, чтобы понять, что происходит в гонке», – цитирует Бистрёма SVT.
Действующей олимпийской чемпионкой в индивидуальной гонке является шведская биатлонистка Ханна Эберг.
Читайте также
- 18 февраля 2020
-
14:06
-
13:36
-
13:19
-
13:06
-
12:29
-
11:59
-
11:57
-
11:32
-
11:26
-
11:01
-
10:15
-
09:53
-
09:52
-
09:34
-
09:24
-
08:52
-
08:29
-
00:30
- 17 февраля 2020
-
23:14
-
21:25
-
20:55
-
20:40
-
19:45
-
16:48
-
16:37
-
16:02
-
15:48
-
15:07
-
14:54
-
14:11
-
13:51
-
12:56
-
12:46
-
12:38
-
11:52
Партнерский контент