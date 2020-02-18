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Индивидуальную гонку могут заменить сингл-микстом в программе Олимпийских игр

Индивидуальную гонку могут заменить сингл-микстом в программе Олимпийских игр
Биатлон / Прочие турниры 0

Спортивный директор сборной Швеции по биатлону Андерс Бистрём рассказал, что из биатлонной программы Олимпийских игр могут исключить индивидуальную гонку.

«Индивидуальная гонка может выйти из программы Олимпийских игр. Говорят, что сингл-микст будет интереснее для зрителей. Индивидуальная гонка – хорошее биатлонное соревнование с четырьмя огневыми рубежами, однако зрители на стадионе испытывают трудности с тем, чтобы уследить за происходящим. Каждый промах даёт штрафную минуту, поэтому приходится постоянно следить за результатами на табло, чтобы понять, что происходит в гонке», – цитирует Бистрёма SVT.

Действующей олимпийской чемпионкой в индивидуальной гонке является шведская биатлонистка Ханна Эберг.

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