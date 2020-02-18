Кристиансен — о Вирер: круто, что за ней присылают вертолёт

Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен рассказал об отношении к итальянке Доротее Вирер, которая является действующей обладательницей Кубка мира.
«У нас очень хорошие отношения. В этом году я разработал очки в „Доро-стиле“. Хотел бы подарить ей их после чемпионата мира. Может, я смогу улучшить отношения между сборными Норвегии и Италии.
Она отличается от других. У Вирер не такой менталитет в плане тренировок, как у норвежек. Она лучшая. Доротее нравятся вечеринки. Мне же нравится посещать сауну. За мной на тренировку не присылают вертолёт, но круто, что для неё такое делают", — цитирует Кристиансена TV2.
Сегодня, 18 февраля, на чемпионате мира по биатлону состоится женская индивидуальная гонка. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
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