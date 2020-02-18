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Кристиансен — о Вирер: круто, что за ней присылают вертолёт

Кристиансен — о Вирер: круто, что за ней присылают вертолёт
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен рассказал об отношении к итальянке Доротее Вирер, которая является действующей обладательницей Кубка мира.

«У нас очень хорошие отношения. В этом году я разработал очки в „Доро-стиле“. Хотел бы подарить ей их после чемпионата мира. Может, я смогу улучшить отношения между сборными Норвегии и Италии.

Она отличается от других. У Вирер не такой менталитет в плане тренировок, как у норвежек. Она лучшая. Доротее нравятся вечеринки. Мне же нравится посещать сауну. За мной на тренировку не присылают вертолёт, но круто, что для неё такое делают", — цитирует Кристиансена TV2.

Сегодня, 18 февраля, на чемпионате мира по биатлону состоится женская индивидуальная гонка. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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