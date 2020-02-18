Драчёв ответил на вопрос об участии Логинова в супермиксте на чемпионате мира

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал слухи о том, что Александр Логинов может не выступить в супермиксте на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Гонка состоится 20 февраля.
«Вопрос о том, чтобы Логинов не участвовал в сингл-миксте на чемпионате мира, пока даже не рассматривался ни тренерами, ни руководством. Понятно, что многое будет зависеть от мужской индивидуальной гонки. Но что касается сингл-микста, если мы хотим бороться за медали, то надо выступать сильнейшим составом», – приводит слова Драчёва РИА «Новости».
На чемпионате мира 2020 года Логинов завоевал золото в спринте и бронзу в гонке преследования.
Сегодня, 18 февраля, на чемпионате мира по биатлону состоится женская индивидуальная гонка. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
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