Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Драчёв ответил на вопрос об участии Логинова в супермиксте на чемпионате мира

Драчёв ответил на вопрос об участии Логинова в супермиксте на чемпионате мира
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал слухи о том, что Александр Логинов может не выступить в супермиксте на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Гонка состоится 20 февраля.

«Вопрос о том, чтобы Логинов не участвовал в сингл-миксте на чемпионате мира, пока даже не рассматривался ни тренерами, ни руководством. Понятно, что многое будет зависеть от мужской индивидуальной гонки. Но что касается сингл-микста, если мы хотим бороться за медали, то надо выступать сильнейшим составом», – приводит слова Драчёва РИА «Новости».

На чемпионате мира 2020 года Логинов завоевал золото в спринте и бронзу в гонке преследования.

Сегодня, 18 февраля, на чемпионате мира по биатлону состоится женская индивидуальная гонка. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Тренер сборной России: жена Логинова на чемпионате мира стала отдельным явлением
В РУСАДА отреагировали на травлю Логинова со стороны иностранных биатлонистов
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020