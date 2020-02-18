Йоханнес Бё: мы немного перегнули. Подпортили Логинову его день

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё признался, что излишне жёстко отреагировал на победу россиянина Александра Логинова в спринте на чемпионате мира в Антхольце. Действующий обладатель Кубка мира после триумфа Александра вспомнил о его допинговом прошлом и сказал, что «победа Логинова выглядит немного странно».
«Я далёк от мысли оправдывать тех, кто в прошлом был пойман на допинге. Его грустная история позади. Его выступление в спринте было великолепным, и стрельба, и ход. Он заслужил эту победу. Русским запомнится этот успех, но другие помнят и то, что случилось раньше.
Как быть с победами норвежцев Йохауг и Сундбю после их дисквалификаций? Это правда, я могу взглянуть на это глазами российских болельщиков. Но существуют разные разновидности допинга, как и преступления бывают разной тяжести. ЭПО — это самое тяжкое преступление, если мы говорим о допинге.
Согласен, мы немного перегнули. Понимаем, что подпортили Логинову его день. Но мы не должны забывать о допинге. Это будет хорошим предостережением для молодых спортсменов, что после возвращения в спорт после дисквалификации, когда они будут побеждать, все будут вспоминать про допинг», — приводит слова Бё сайт «Матч ТВ».
Сегодня, 18 февраля, на чемпионате мира по биатлону проходит женская индивидуальная гонка. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
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