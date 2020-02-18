Норицын: Резцова выступит на ЧМ по биатлону только в случае форс-мажора

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын сообщил, что российская биатлонистка Кристина Резцова, вероятнее всего, не выступит на чемпионате мира в Антхольц-Антерсельве (Италия).

«Та четвёрка, что выступала в гонке преследования, показала, что способна бороться за высокие места. Да, я видел слова Анфисы Анатольевны Резцовой, что виной всему её критические высказывания, но это точно не имело значения при определении состава. На наших отношениях с Кристиной это никак не сказывается. Выступит ли она на чемпионате мира? Только в случае форс-мажора", – цитирует Норицына ТАСС.

На чемпионате мира по биатлону Кристина Резцова не приняла участия ни в одной гонке, так как не была включена в состав сборной на спринт и индивидуальную гонку.

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