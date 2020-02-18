Объявлен состав сборной России на женскую эстафету на ЧМ по биатлону

Россиянки Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Лариса Куклина и Ирина Старых выступят в эстафете на чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия), сообщает ТАСС со ссылкой на старшего тренера женской сборной России Виталия Норицына. Гонка состоится 22 февраля.

С Кубка IBU к сборной России присоединились биатлонистки Ульяна Кайшева и Анастасия Поршнева.

«Они в числе запасных и готовятся к чемпионату Европы. Так что если ничего не случится, в эстафетной гонке выступят девочки, которые здесь уже стартовали», — сказал Норицын.

Сегодня, 18 февраля, на чемпионате мира по биатлону проходит женская индивидуальная гонка. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Чемпионат мира завершится 23 февраля.