Объявлен состав сборной России на женскую эстафету на ЧМ по биатлону
Россиянки Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Лариса Куклина и Ирина Старых выступят в эстафете на чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия), сообщает ТАСС со ссылкой на старшего тренера женской сборной России Виталия Норицына. Гонка состоится 22 февраля.
С Кубка IBU к сборной России присоединились биатлонистки Ульяна Кайшева и Анастасия Поршнева.
«Они в числе запасных и готовятся к чемпионату Европы. Так что если ничего не случится, в эстафетной гонке выступят девочки, которые здесь уже стартовали», — сказал Норицын.
Сегодня, 18 февраля, на чемпионате мира по биатлону проходит женская индивидуальная гонка. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Чемпионат мира завершится 23 февраля.
Определён состав сборной России на мужскую индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону
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