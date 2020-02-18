Итальянка Вирер выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону

На чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия) завершилась женская индивидуальная гонка на 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Победу одержала итальянка Доротея Вирер. Серебро завоевала представительница Германии Ванесса Хинц. Призовую тройку замкнула Марте Рёйселанд из Норвегии.

Лучший результат среди россиянок продемонстрировала Екатерина Юрлова-Перхт, ставшая 13-й. Светлана Миронова заняла 22-е место, Лариса Куклина — 23-е, Ирина Старых — 32-е.

Биатлон. Чемпионат мира. Антхольц, Италия

Женщины. Индивидуальная гонка

1. Доротея Вирер (Италия) — 43.07,7 (2)

2. Ванесса Хинц (Германия) — +2,2 (1)

3. Марте Рёйселанд (Норвегия) — +15,8 (2)

4. Ханна Эберг (Швеция) — +38,7 (2)

5. Франциска Пройс (Германия) — +1.03,4 (2)

6. Моника Хойниш-Старега (Польша) — +1.10,1 (2)

7. Кристина Ридер (Австрия) — +1.20,6 (1)

8. Маркета Давидова (Чехия) — +1.30,7 (3)

9. Галина Вишневская (Казахстан) — +1.31,4 (0)

10. Ева Кристейн-Пускарчикова (Чехия) — +1.32,6 (1)...

13. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +2.07,1 (3)...

22. Светлана Миронова (Россия) — +3.12,1 (4)

23. Лариса Куклина (Россия) — +3.13,1 (4)...

32. Ирина Старых (Россия) — +4.01,8 (5).

В 2019 году победительницей индивидуальной гонки на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция) стала шведка Ханна Эберг. Серебро завоевала итальянка Лиза Виттоцци, бронзу — француженка Жюстин Бреза.