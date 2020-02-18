Итальянка Вирер выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону

На чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия) завершилась женская индивидуальная гонка на 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Победу одержала итальянка Доротея Вирер. Серебро завоевала представительница Германии Ванесса Хинц. Призовую тройку замкнула Марте Рёйселанд из Норвегии.
Лучший результат среди россиянок продемонстрировала Екатерина Юрлова-Перхт, ставшая 13-й. Светлана Миронова заняла 22-е место, Лариса Куклина — 23-е, Ирина Старых — 32-е.
Биатлон. Чемпионат мира. Антхольц, Италия
Женщины. Индивидуальная гонка
1. Доротея Вирер (Италия) — 43.07,7 (2)
2. Ванесса Хинц (Германия) — +2,2 (1)
3. Марте Рёйселанд (Норвегия) — +15,8 (2)
4. Ханна Эберг (Швеция) — +38,7 (2)
5. Франциска Пройс (Германия) — +1.03,4 (2)
6. Моника Хойниш-Старега (Польша) — +1.10,1 (2)
7. Кристина Ридер (Австрия) — +1.20,6 (1)
8. Маркета Давидова (Чехия) — +1.30,7 (3)
9. Галина Вишневская (Казахстан) — +1.31,4 (0)
10. Ева Кристейн-Пускарчикова (Чехия) — +1.32,6 (1)...
13. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +2.07,1 (3)...
22. Светлана Миронова (Россия) — +3.12,1 (4)
23. Лариса Куклина (Россия) — +3.13,1 (4)...
32. Ирина Старых (Россия) — +4.01,8 (5).
В 2019 году победительницей индивидуальной гонки на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция) стала шведка Ханна Эберг. Серебро завоевала итальянка Лиза Виттоцци, бронзу — француженка Жюстин Бреза.
- 18 февраля 2020
-
18:48
-
18:30
-
18:20
-
17:40
-
16:42
-
16:40
-
16:33
-
16:28
-
16:11
-
15:23
-
15:15
-
15:09
-
14:44
-
14:15
-
14:06
-
13:36
-
13:19
-
13:06
-
12:29
-
11:59
-
11:57
-
11:32
-
11:26
-
11:01
-
10:15
-
09:53
-
09:52
-
09:34
-
09:24
-
08:52
-
08:29
-
00:30
- 17 февраля 2020
-
23:14
-
21:25
-
20:55