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Итальянка Вирер выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону

Итальянка Вирер выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

На чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия) завершилась женская индивидуальная гонка на 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Победу одержала итальянка Доротея Вирер. Серебро завоевала представительница Германии Ванесса Хинц. Призовую тройку замкнула Марте Рёйселанд из Норвегии.

Лучший результат среди россиянок продемонстрировала Екатерина Юрлова-Перхт, ставшая 13-й. Светлана Миронова заняла 22-е место, Лариса Куклина — 23-е, Ирина Старых — 32-е.

Биатлон. Чемпионат мира. Антхольц, Италия
Женщины. Индивидуальная гонка

1. Доротея Вирер (Италия) — 43.07,7 (2)
2. Ванесса Хинц (Германия) — +2,2 (1)
3. Марте Рёйселанд (Норвегия) — +15,8 (2)
4. Ханна Эберг (Швеция) — +38,7 (2)
5. Франциска Пройс (Германия) — +1.03,4 (2)
6. Моника Хойниш-Старега (Польша) — +1.10,1 (2)
7. Кристина Ридер (Австрия) — +1.20,6 (1)
8. Маркета Давидова (Чехия) — +1.30,7 (3)
9. Галина Вишневская (Казахстан) — +1.31,4 (0)
10. Ева Кристейн-Пускарчикова (Чехия) — +1.32,6 (1)...
13. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +2.07,1 (3)...
22. Светлана Миронова (Россия) — +3.12,1 (4)
23. Лариса Куклина (Россия) — +3.13,1 (4)...
32. Ирина Старых (Россия) — +4.01,8 (5).

В 2019 году победительницей индивидуальной гонки на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция) стала шведка Ханна Эберг. Серебро завоевала итальянка Лиза Виттоцци, бронзу — француженка Жюстин Бреза.

Биатлон. ЧМ-2020. Антхольц, Италия
Женщины. Индивидуальная гонка 15 км
18 февраля 2020, вторник. 16:15 МСК
Окончено
1
Доротея Вирер
Италия
43:07.7
2
Ванесса Хинц
Германия
+2.2
3
Марте Рёйселанд
Норвегия
+15.8
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