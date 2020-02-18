Юрлова-Перхт: в Антхольце высота действует на организм так, что просто не чувствуешь мышц

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт оценила своё выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Спортсменка заняла 13-е место.
«Все участники гонки хотели её выиграть. Настраивалась на гонку, понимала, что с моим ходом можно показать результат. Стрельба лёжа получилась, в стрельбе стоя не могу найти себя до конца. Все промахивались, нужно бороться до конца, что бы ни случилось.
В чём сложность стрельбища в Антхольце? Тут не самая трудная трасса, мало подъёмов, но высота действует на организм так, что просто не чувствуешь мышц. Нужно плавно обработать спуск при стрельбе, но получается какой-то «дёрг». Больше нет таких мест, только Антхольц», — цитирует Юрлову-Перхт «Матч ТВ».
Победу в индивидуальной гонке одержала итальянка Доротея Вирер.
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