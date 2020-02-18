Драчёв: в индивидуальной гонке надежда была на Старых и Куклину
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв подвёл итоги женской индивидуальной гонки на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, которая с тремя промахами заняла 13-е место.
«Я бы сказал, что это гонка неиспользованных возможностей, у нас столько было шансов. Наши девочки могут стрелять, может, сказалось волнение или горы, ведь ход очень хороший, они все добавили в нём.
Надежда была на Старых и Куклину. Лыжи сделали, а компонент стрельбы девочки недоработали», — приводит слова Драчёва «Матч ТВ».
Светлана Миронова заняла в индивидуальной гонке 22-е место, Лариса Куклина — 23-е, Ирина Старых — 32-е. Победу одержала итальянская биатлонистка Доротея Вирер.
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