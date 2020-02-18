Куклина: не знаю, что произошло со стрельбой. Может, причина в голове

Российская биатлонистка Лариса Куклина оценила свой результат в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Антхольце. Спортсменка финишировала на 23-м месте.

«Расстроена, конечно. Возможно, это от большого желания показать результат. Совсем не такого ожидала. Это наша проблема, тренеры не могут за нас ответить, что у нас в голове, они ни при чём.

Что касается состояния, то мы можем бороться с лидерами ходом. Стреляй в ноль и будешь в тройке сидеть. Мы сами что-то сотворили. Я понимала, что это моя гонка, увы, не смогла. Я люблю высотные этапы, мне нравятся горы, но объяснить, что произошло со стрельбой, не могу, может быть, причина в голове», — цитирует Куклину «Матч ТВ».

Победу в индивидуальной гонке одержала итальянка Доротея Вирер.