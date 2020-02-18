Хованцев: говорить о том, что наши девчонки никакие в стрельбе, сложно

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев оценил выступление женской команды в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Антхольце (Италия).

Лучший результат среди россиянок продемонстрировала Екатерина Юрлова-Перхт, ставшая 13-й. Светлана Миронова заняла 22-е место, Лариса Куклина — 23-е, Ирина Старых — 32-е.

«Сегодня совсем неплохо бежали девчонки. Говорить о том, что наши девчонки никакие в стрельбе, сложно. Ветер постоянно менялся, были габаритные выстрелы. Сильнейшая сегодня Вирер выиграла с двумя. Наши с двумя были бы в шестёрке. В супермиксте у нас на прицеле две девочки, но решим окончательно завтра. Выбираем, конечно, из той четвёрки, что бежала тут личные гонки», — передаёт слова Хованцева корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.