Чемпионат мира по биатлону—2020. Прямой эфир 19 февраля

Сегодня, 19 февраля, в Антхольце (Италия) в рамках чемпионата мира 2020 года по биатлону состоится мужская индивидуальная гонка на 20 км. Старт запланирован на 16:15 мск.



Россию в гонке представят Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Никита Поршнев.



Прямой эфир мужской индивидуальной гонки в рамках чемпионата мира по биатлону на сайте Первого канала.



На чемпионате мира 2019 года в Эстерсунде (Швеция) в этом виде программы победил немец Арнд Пайффер. Серебряным призёром стал болгарин Владимир Илиев. Бронза досталась норвежцу Тарьею Бё. Лучший результат среди россиян продемонстрировал Евгений Гараничев, ставший седьмым.



Чемпионат мира по биатлону в Антхольце завершится 23 февраля.