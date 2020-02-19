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Чемпионат мира по биатлону—2020. Прямая трансляция 19 февраля

Чемпионат мира по биатлону—2020. Прямая трансляция 19 февраля
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Сегодня, 19 февраля, в Антхольце (Италия) в рамках чемпионата мира по биатлону состоится мужская индивидуальная гонка. Старт запланирован на 16:15 мск.

Первым из россиян в борьбу вступит Александр Логинов, получивший седьмой стартовый номер. Евгений Гараничев стартует 16-м, Никита Поршнев — 43-м, Эдуард Латыпов — 73-м.

Прямая трансляция мужской индивидуальной гонки в рамках чемпионата мира по биатлону на сайте Первого канала.

На чемпионате мира 2019 года в Эстерсунде (Швеция) в этом виде программы победил немец Арнд Пайффер. Серебряным призёром стал болгарин Владимир Илиев. Бронза досталась норвежцу Тарьею Бё. Лучший результат среди россиян продемонстрировал Евгений Гараничев, ставший седьмым.

Чемпионат мира по биатлону в Антхольце завершится 23 февраля.

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