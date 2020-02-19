Хинц: Вирер была бы довольна серебром? Можем поменяться

Немецкая биатлонистка Ванесса Хинц поделилась впечатлениями от завоевания серебра в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Антхольце. Золото выиграла итальянка Доротея Вирер. Третий результат продемонстрировала норвежка Марте Рёйселанд.

«Начало сезона было непростым, но я не переставала верить в себя. Если честно, после результатов в Анси мне было очень тяжело, но время с семьёй в период рождественских каникул подарило новый заряд энергии, так что на этапе в Рупольдинге я снова почувствовала, что могу конкурировать с сильнейшими. Форма день ото дня становилась лучше, перед чемпионатом мира мы провели отличный сбор в Риднау, все в команде подстегивали друг друга. Нам всем по душе Антхольц! Особенно после серебра Денизе! Надеюсь, после моей медали всё станет ещё лучше!



Даже не следила за последним кругом Доро! Я как раз переодевалась в кабинке с надеждой на медаль, не важно — какую именно. Доро сказала, что была бы довольна серебром, так мы можем поменяться! Нет, правда, я очень рада второму месту! В этом сезоне я ни разу не попадала на пьедестал, да и в цветочную церемонию, наверное, тоже… Второе место — прекрасный результат для меня!» — цитирует Хинц Biathlon.com.ua.

Чемпионат мира в Антхольце завершится 23 февраля.



Вирер: был момент, когда я смирилась с серебром