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Логинов пропустит супермикст на чемпионате мира по биатлону

Логинов пропустит супермикст на чемпионате мира по биатлону
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, сообщил, что его подопечный не выступит в супермиксте на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Гонка состоится завтра, 20 февраля.

«Это совершенно точно. Супермикст он не побежит. Решение принято совместно спортсменом и тренерами. Впереди тяжёлые личные гонки и классическая эстафета. Александру нужно сохранить силы для этих стартов. Наша сборная обычно хорошо выступает в классических эстафетах, и хотелось бы продолжить традицию в Антхольце», — приводит слова Касперовича «Спорт день за днём».

Ранее на чемпионате мира по биатлону 2020 года в Антхольце Логинов выиграл спринтерскую гонку и завоевал бронзу в гонке преследования.

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