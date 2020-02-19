Логинов пропустит супермикст на чемпионате мира по биатлону
Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, сообщил, что его подопечный не выступит в супермиксте на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Гонка состоится завтра, 20 февраля.
«Это совершенно точно. Супермикст он не побежит. Решение принято совместно спортсменом и тренерами. Впереди тяжёлые личные гонки и классическая эстафета. Александру нужно сохранить силы для этих стартов. Наша сборная обычно хорошо выступает в классических эстафетах, и хотелось бы продолжить традицию в Антхольце», — приводит слова Касперовича «Спорт день за днём».
Ранее на чемпионате мира по биатлону 2020 года в Антхольце Логинов выиграл спринтерскую гонку и завоевал бронзу в гонке преследования.
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