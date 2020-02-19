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Юрлова-Перхт — единственная россиянка, которая выступит в масс-старте на ЧМ

Юрлова-Перхт — единственная россиянка, которая выступит в масс-старте на ЧМ
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт стала единственной представительницей России, которой удалось отобраться для участия в женском масс-старте на чемпионате мира в Антхольце (Италия), сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов. На нынешнем чемпионате мира она стала 21-й в спринте, 12-й в гонке преследования и 13-й в индивидуальной гонке. Во всех трёх личных гонках Юрлова-Перхт стала лучшей из россиянок.

Россиянки Светлана Миронова, Лариса Куклина и Ирина Старых, также выступавшие в личных гонках в Антхольце, не набрали достаточного количества очков для участия в масс-старте.

Гонка состоится в последний день чемпионата мира в Антхольце, 23 февраля. На старт выйдут 30 биатлонисток.

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