Призёр чемпионата мира — о Старых: надеялись, расцветёт, как фиалка, а она завяла

Бронзовый призёр чемпионата мира 2007 года Наталья Сорокина выразила недовольство выступлением Ирины Старых на чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия). Вчера, 18 февраля, Старых заняла 32-е место в индивидуальной гонке.

«Надеялись, что Старых расцветёт, как фиалка, а она завяла, к сожалению. Она сейчас совершенно не готова бегать ни чемпионаты мира, ни Кубки мира. Её не хватает», — приводит слова Сорокиной сайт «Матч ТВ».

Золото в индивидуальной гонке завоевала итальянка Доротея Вирер. Серебряным призёром стала немка Ванесса Хинц. Третий результат продемонстрировала представительница Норвегии Марте Рёйселанд.

Сегодня состоится мужская индивидуальная гонка. Чемпионат мира завершится 23 февраля.