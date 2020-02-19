Призёр чемпионата мира — о Старых: надеялись, расцветёт, как фиалка, а она завяла
Бронзовый призёр чемпионата мира 2007 года Наталья Сорокина выразила недовольство выступлением Ирины Старых на чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия). Вчера, 18 февраля, Старых заняла 32-е место в индивидуальной гонке.
«Надеялись, что Старых расцветёт, как фиалка, а она завяла, к сожалению. Она сейчас совершенно не готова бегать ни чемпионаты мира, ни Кубки мира. Её не хватает», — приводит слова Сорокиной сайт «Матч ТВ».
Золото в индивидуальной гонке завоевала итальянка Доротея Вирер. Серебряным призёром стала немка Ванесса Хинц. Третий результат продемонстрировала представительница Норвегии Марте Рёйселанд.
Сегодня состоится мужская индивидуальная гонка. Чемпионат мира завершится 23 февраля.
Оказалось, российские биатлонистки не хотят тренировать стрельбу. Это вообще нормально?
Тренер сборной России по стрельбе сам в этом признался.
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