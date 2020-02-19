«Бороться можно». Халили оценил готовность выступить на чемпионате мира по биатлону

Российский биатлонист Карим Халили прокомментировал своё состояние. Он рассчитывает выступить на чемпионате мира в Антхольце (Италия).
21-летний спортсмен прибыл в расположение сборной России в ходе мирового первенства. Ранее Халили выступил на юниорском чемпионате мира и Кубке IBU.
«Если нет стартов, то можно приехать на ЧМ посмотреть атмосферу, почему нет? Как оценю своё состояние? Форма у меня сейчас довольно хорошая, бороться можно», — цитирует Халили «Матч ТВ».
Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв предположил, что Халили может выступить в мужской эстафете.
Сегодня стало известно, что россиянин Александр Логинов не выступит 20 февраля в супермиксте. На чемпионате мира в Антхольце в его активе одна золотая и одна бронзовая медали.
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