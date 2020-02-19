Гурьев рассказал, что российские биатлонистки не делают упражнения по улучшению стрельбы

Тренер сборной России по биатлону Леонид Гурьев сообщил, что спортсменки не хотят делать упражнения, направленные на улучшение стрельбы.

«Со стрельбой надо день и ночь быть на тренаже, мы же летом это все делаем, потому что тепло, и здесь говорю им, чтобы поделали тренаж, размялись как следует. Это базовая работа, которая очень нужна, а они говорят — нет, мы не хотим. Они не хотят? Желания нет большого», — приводит слова Гурьева ТАСС.

Ранее биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт стала единственной представительницей России, которой удалось отобраться для участия в женском масс-старте на чемпионате мира в Антхольце (Италия). На текущем мировом первенстве она стала 21-й в спринте, 12-й в гонке преследования и 13-й в индивидуальной гонке. Во всех трёх личных гонках Юрлова-Перхт оказалась лучшей из россиянок.