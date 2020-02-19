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Гурьев рассказал, что российские биатлонистки не делают упражнения по улучшению стрельбы

Гурьев рассказал, что российские биатлонистки не делают упражнения по улучшению стрельбы
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Тренер сборной России по биатлону Леонид Гурьев сообщил, что спортсменки не хотят делать упражнения, направленные на улучшение стрельбы.

«Со стрельбой надо день и ночь быть на тренаже, мы же летом это все делаем, потому что тепло, и здесь говорю им, чтобы поделали тренаж, размялись как следует. Это базовая работа, которая очень нужна, а они говорят — нет, мы не хотим. Они не хотят? Желания нет большого», — приводит слова Гурьева ТАСС.

Ранее биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт стала единственной представительницей России, которой удалось отобраться для участия в женском масс-старте на чемпионате мира в Антхольце (Италия). На текущем мировом первенстве она стала 21-й в спринте, 12-й в гонке преследования и 13-й в индивидуальной гонке. Во всех трёх личных гонках Юрлова-Перхт оказалась лучшей из россиянок.

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