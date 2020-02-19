Вал. Семеренко — о выступлении в индивидуальной гонке на ЧМ: не ругайте сильно

Олимпийская чемпионка украинская биатлонистка Валентина Семеренко оценила выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Антхольце. Она заняла 42-е место, совершив 4 промаха.

«Тяжело что-то комментировать, очень расстроена. Не ожидала такого результата. Нет стрельбы, не знаю, в чём причина. Как пошёл сбой в последние дни сбора в Ливиньо, так и не проходит — для меня это шок.

Гонка тяжело далась – что стрельбой, что ходом. Мы стараемся попасть, но почему-то не получается. Даже если не попаду в эстафету, выйду на трассу и буду переживать за наших. Мы одна команда и должны поддерживать друг друга", — цитирует Семеренко Biathlon.com.ua.

Валентина также обратилась к болельщикам: «Не ругайте нас сильно, мы стараемся, тоже не хотим этих промахов, всегда стремимся к чистой стрельбе. Мы расстраиваемся ещё больше, чем вы. Извините, что не получается вас порадовать».

Победительницей гонки стала итальянка Доротея Вирер.

Сегодня, 19 февраля, на чемпионате мира по биатлону состоится мужская индивидуальная гонка. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.