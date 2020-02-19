«Как раз собиралась стрелять, когда это случилось». Тандреволд об опасном инциденте на ЧМ

Во время женской индивидуальной гонки на чемпионате мира в Антхольце случился неприятный инцидент. В то время когда несколько биатлонисток находились на огневом рубеже, на холм за стрельбищем, нарушив правила, вышел человек. К счастью, он не пострадал, сообщает NRK.

Фото доступно в «твиттере» NRK Sport.

«Это нехорошо. Существуют правила поведения на объекте. В этой зоне не должно быть никого. Это очень опасно. Этот человек мог пострадать. Представляете, что почувствовала бы спортсменка? Это было бы ужасно», — сказал тренер сборной Норвегии Зигфрид Мазе.

«Я как раз собиралась стрелять, когда это случилось. Конечно, мы вряд ли станем стрелять настолько выше цели, но всё равно такого быть не должно. Надеюсь, что там установлен знак, запрещающий проход», — сказала норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд.