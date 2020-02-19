Й. Бё отреагировал на информацию о том, что он якобы подарил болельщику € 500

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё опроверг информацию Stuttgarter Zeitung о том, что он подарил болельщику € 500. Источник ранее сообщил, что Бё после победы в смешанной эстафете на чемпионате мира в Антхольце бросил зрителям подаренный ему рюкзак. Болельщик, схвативший рюкзак, обнаружил внутри подарочный сертификат на € 500.
«Нам подарили два рюкзака. В одном была подарочная карта на 500 евро. Я уже заказал одежду на эти деньги. Тот рюкзак, который нам дали на церемонии награждения, я даже не открывал. Он был плоским, я и не думал, что внутри что-то есть.
Если судить по статье, то я кажусь очень щедрым. В то же время я уже потратил эти деньги, так что это отличный вариант», — приводит слова Бё Dagbladet.
Сегодня, 19 февраля, на чемпионате мира по биатлону состоится мужская индивидуальная гонка. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
- 19 февраля 2020
-
12:49
-
12:30
-
12:00
-
11:22
-
11:02
-
10:43
-
10:42
-
10:15
-
10:05
-
09:33
-
09:30
-
08:54
-
08:47
-
08:37
-
08:30
-
08:27
-
08:24
-
08:16
- 18 февраля 2020
-
21:26
-
21:11
-
19:26
-
19:09
-
18:48
-
18:30
-
18:20
-
17:40
-
16:42
-
16:40
-
16:33
-
16:28
-
16:11
-
15:23
-
15:15
-
15:09
-
14:44