Й. Бё отреагировал на информацию о том, что он якобы подарил болельщику € 500

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё опроверг информацию Stuttgarter Zeitung о том, что он подарил болельщику € 500. Источник ранее сообщил, что Бё после победы в смешанной эстафете на чемпионате мира в Антхольце бросил зрителям подаренный ему рюкзак. Болельщик, схвативший рюкзак, обнаружил внутри подарочный сертификат на € 500.

«Нам подарили два рюкзака. В одном была подарочная карта на 500 евро. Я уже заказал одежду на эти деньги. Тот рюкзак, который нам дали на церемонии награждения, я даже не открывал. Он был плоским, я и не думал, что внутри что-то есть.

Если судить по статье, то я кажусь очень щедрым. В то же время я уже потратил эти деньги, так что это отличный вариант», — приводит слова Бё Dagbladet.

Сегодня, 19 февраля, на чемпионате мира по биатлону состоится мужская индивидуальная гонка. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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