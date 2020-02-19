Хованцев рассказал, ждать ли от женской сборной России медалей на ЧМ по биатлону

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев оценил перспективы женской команды на чемпионате мира в Антхольце (Италия).
«Скоростные качества и стрельба Кристины Резцовой на четырёх рубежах не позволяют нам надеяться на что-то. Сужу о её форме по контрольной тренировке. Там она себя не проявила, прежде всего ходом.
Ждать ли медалей? Думаю, ждать, на эстафету состав нормальный подбирается. Хорошая команда. Не ниже среднего, я бы сказал, по скорости», — цитирует Хованцева «Матч ТВ».
Женская эстафета пройдёт 22 февраля. Ранее в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону лучший результат среди россиянок продемонстрировала Екатерина Юрлова-Перхт, ставшая 13-й. Светлана Миронова заняла 22-е место, Лариса Куклина — 23-е, Ирина Старых — 32-е.
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