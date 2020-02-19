Польховский: Логинов должен собраться и побороться за победу в индивидуальной гонке на ЧМ

Заслуженный тренер России Валерий Польховский надеется на успешное выступление Александра Логинова в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия).

«Конечно, стоит ждать медалей. Мы прежде всего от всех ребят ждём хорошего выступления. Тренерский штаб выставил тех спортсменов, которые способны работать в гонке на 20 километров, поэтому реально все могут бороться за медаль. Думаю, кроме Логинова, другие тоже могут. У нас есть Евгений Гараничев, бронзовый призёр Олимпийских игр, и молодые ребята, которые тоже готовы работать четыре рубежа на ноль.

20 километров — довольно специфическая дистанция, четыре рубежа, которые требуют выдержки, контроля. Цена штрафа довольно-таки большая. Имея одну минуту штрафа, можно откатиться на приличное количество мест назад. Поэтому цена выстрела будет очень большой для попадания на пьедестал. Бывает, что люди, которые ни разу в призах не были, могут реально претендовать на медаль. Тем более это чемпионат мира, особенный старт. Ответственность большая, многие не выдерживают психологически, бывает и у нас такое.

Логинову ничего не может помешать. Он довольно опытный спортсмен, закалённый. Думаю, он соберётся и будет бороться за победу", — приводит слова Польховского «Матч ТВ».