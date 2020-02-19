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Поршнев — о лучшем результате в сборной: рад, что поборолся с самим собой

Поршнев — о лучшем результате в сборной: рад, что поборолся с самим собой
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Российский биатлонист Никита Поршнев прокомментировал своё выступление в индивидуальной гонке чемпионата мира в Антхольце (Италия). Допустив два промаха, он показал 11-е время — этот результат стал лучшим для представителей сборной России.

«Доволен результатом, немного не хватило до десятки, рад, что поборолся с самим собой, на финише чуть оторвался от соперника. Были непростые погодные условия, кажется, что ветра нет, но на рубеже он задувал, на первой «лёжке» особенно. Приходилось применять правки, вот к чему это привело», — цитирует Поршнева «Матч ТВ».

Победу в индивидуальной гонке одержал Мартен Фуркад из Франции. Серебряную медаль выиграл норвежец Йоханнес Бё, бронза досталась австрийцу Доминику Ландертингеру.

С полным расписанием чемпионата мира в Антхольце можно ознакомиться на «Чемпионате».

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