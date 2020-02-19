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Йоханнес Бё: знал, что с одним промахом сто процентов выиграю эту гонку

Йоханнес Бё: знал, что с одним промахом сто процентов выиграю эту гонку
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал своё выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Антхольце (Италия), где он с двумя промахами занял второе место.

«Первый промах ни на что не повлиял. Знал, что с одним промахом сто процентов выиграю эту гонку. Вообще не переживал из-за этого. Жаль, что промахнулся на последней стрельбе. Так бы точно выиграл золото. Но в этом весь биатлон и то, чем он прекрасен. Порой случаются неожиданные результаты.

Буду ли я завтра стартовать в супермиксте? Конечно», — передаёт слова Йоханнеса корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Индивидуальную гонку у мужчин выиграл француз Мартен Фуркад. Лучший результат среди россиян показал Никита Поршнев, с двумя штрафными минутами он расположился на 11-й строчке в итоговом протоколе.

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