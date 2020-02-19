Латыпов — о провале в индивидуальной гонке: у меня долго не было стартов
Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал своё неудачное выступление в индивидуальной гонке чемпионата мира в Антхольце (Италия). Допустив четыре промаха, он показал 43-е время.
«У меня долго не было стартов, в последний раз в Поклюке выходил. Долгое ожидание сказалось, гонка была сложная, старался контролировать себя, но было много ошибок в плане стрельбы», — цитирует Латыпова «Матч ТВ».
Победу в индивидуальной гонке одержал Мартен Фуркад из Франции. Серебряную медаль выиграл норвежец Йоханнес Бё, бронза досталась австрийцу Доминику Ландертингеру. Лучшим из россиян стал Никита Поршнев, при двух промахах показавший 11-е время.
С полным расписанием чемпионата мира в Антхольце можно ознакомиться на «Чемпионате».
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