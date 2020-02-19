Главный тренер сборной России объяснил, почему Кристина Резцова не выступает на ЧМ

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев объяснил, почему Кристина Резцова не выступает в гонках на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Накануне соревнований спортсменка была второй в контрольной тренировке, но так и не вышла на старт.
«На спринт девочек ставили с учётом того, что они могли претендовать на попадание в масс-старт. Только из-за этого. А индивидуальную гонку ей тяжело бежать, слишком длинная дистанция. Ходом Кристина на последней тренировке проиграла порядка 25 секунд на коротком круге. Тренеры знают лучше спортсменов, кого и куда ставить», — передаёт слова Хованцева корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Ранее двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что её дочь Кристина может сменить спортивное гражданство в том случае, если тренерский штаб сборной России не даст ей возможность выступить на чемпионате мира в Антхольце.
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