Логинов, Елисеев и Поршнев выступят в мужском масс-старте на чемпионате мира
Три российских биатлониста примут участие в гонке с общим стартом на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Как сообщает официальный сайт IBU, ими станут Александр Логинов, Матвей Елисеев и Никита Поршнев.
Евгений Гараничев и Эдуард Латыпов не набрали необходимых очков для участия в масс-старте.
Гонка состоится в последний день чемпионата мира в Антхольце, 23 февраля. На старт выйдут 30 биатлонистов.
Ранее стало известно, что в женском масс-старте чемпионата мира примет участие лишь одна представительница России.
Сегодня, 19 февраля, в Антхольце прошла мужская индивидуальная гонка. Победу одержал француз Мартен Фуркад.
С полным расписанием чемпионата мира в Антхольце можно ознакомиться на «Чемпионате».
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