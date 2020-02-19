Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Логинов, Елисеев и Поршнев выступят в мужском масс-старте на чемпионате мира

Логинов, Елисеев и Поршнев выступят в мужском масс-старте на чемпионате мира
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Три российских биатлониста примут участие в гонке с общим стартом на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Как сообщает официальный сайт IBU, ими станут Александр Логинов, Матвей Елисеев и Никита Поршнев.

Евгений Гараничев и Эдуард Латыпов не набрали необходимых очков для участия в масс-старте.

Гонка состоится в последний день чемпионата мира в Антхольце, 23 февраля. На старт выйдут 30 биатлонистов.

Ранее стало известно, что в женском масс-старте чемпионата мира примет участие лишь одна представительница России.

Сегодня, 19 февраля, в Антхольце прошла мужская индивидуальная гонка. Победу одержал француз Мартен Фуркад.

С полным расписанием чемпионата мира в Антхольце можно ознакомиться на «Чемпионате».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020