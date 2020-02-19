Логинов, Елисеев и Поршнев выступят в мужском масс-старте на чемпионате мира

Три российских биатлониста примут участие в гонке с общим стартом на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Как сообщает официальный сайт IBU, ими станут Александр Логинов, Матвей Елисеев и Никита Поршнев.



Евгений Гараничев и Эдуард Латыпов не набрали необходимых очков для участия в масс-старте.



Гонка состоится в последний день чемпионата мира в Антхольце, 23 февраля. На старт выйдут 30 биатлонистов.



Ранее стало известно, что в женском масс-старте чемпионата мира примет участие лишь одна представительница России.

Сегодня, 19 февраля, в Антхольце прошла мужская индивидуальная гонка. Победу одержал француз Мартен Фуркад.

С полным расписанием чемпионата мира в Антхольце можно ознакомиться на «Чемпионате».