Драчёв: надеемся на мужскую эстафету — не брать доппатронов, и мы бьёмся за медаль

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв выразил мнение, что российским спортсменам по силам показать хороший результат в мужской эстафетной гонке на чемпионате мира в Антхольце (Италия).
«Мы не опустили рук, впереди самые ответственные гонки, масс-старт будет достойным, так же и эстафеты. Мы соберёмся в выходной день, пообщаемся с ребятами, поддержим их. Они работают, насколько могут, на 110%. С лыжами мы разобрались, но по качеству стрельбы недоработали. Посмотрите, не мы одни так выступаем, шведы и немцы тоже без золотых медалей. Надеемся на эстафету, нужно отрабатывать на рубеже, не брать доппатронов, и мы бьёмся за медаль», — сказал Драчёв в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, ранее россияне не попали в топ-10 по итогам мужской индивидуальной гонки. В активе национальной команды на этом чемпионате мира золото и бронза. Их сборной России принёс Александр Логинов.
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