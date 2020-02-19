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Драчёв: надеемся на мужскую эстафету — не брать доппатронов, и мы бьёмся за медаль

Драчёв: надеемся на мужскую эстафету — не брать доппатронов, и мы бьёмся за медаль
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв выразил мнение, что российским спортсменам по силам показать хороший результат в мужской эстафетной гонке на чемпионате мира в Антхольце (Италия).

«Мы не опустили рук, впереди самые ответственные гонки, масс-старт будет достойным, так же и эстафеты. Мы соберёмся в выходной день, пообщаемся с ребятами, поддержим их. Они работают, насколько могут, на 110%. С лыжами мы разобрались, но по качеству стрельбы недоработали. Посмотрите, не мы одни так выступаем, шведы и немцы тоже без золотых медалей. Надеемся на эстафету, нужно отрабатывать на рубеже, не брать доппатронов, и мы бьёмся за медаль», — сказал Драчёв в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, ранее россияне не попали в топ-10 по итогам мужской индивидуальной гонки. В активе национальной команды на этом чемпионате мира золото и бронза. Их сборной России принёс Александр Логинов.

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