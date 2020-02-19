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Белозёров – после мужской «индивидуалки»: зря вы такой пессимизм нагоняете

Белозёров – после мужской «индивидуалки»: зря вы такой пессимизм нагоняете
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Старший тренер мужской сборной России Сергей Белозёров, несмотря на неудачное выступление национальной команды в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Антхольце (Италия), оптимистично настроен перед супермикстом и классической эстафетой.

«Зря вы такой пессимизм нагоняете. Это всё-таки длинная гонка, 20 км. Это требует особого подхода. Поршнев полностью выполнил программу, в конце даже обогнал Долля. А Долль – лидер ногами в сборной Германии. Гараничев не справился до конца со стрельбой. Как и девочки вчера. То же самое касается и Логинова. Завтра посмотрим Елисеева в супермиксте. У меня большого пессимизма нет ни по поводу классической эстафеты, ни по поводу супермикста.

Почему Логинова не поставили на супермикст? Круг, который будет завтра в супермиксте, — это почти равнина. Гараничеву сложно равнину бежать. Саше Логинову — тоже. По скорострельности Саня стреляет быстро, но готовится дольше. К тому же допускаю, что у Логинова накопилась усталость. Возможно, эмоциональный подъём мог сыграть негативную роль после его медалей. Ему нужен будет дополнительный отдых. В супермиксте у нас нет положительного опыта, а в классических эстафетах мы создаём конкуренцию. И рассчитываем на медали.

У Логинова что-то серьёзное с коленом? Нет, вчера как раз застал их разговор с Касперовичем. Он сказал, что у него всё в порядке со здоровьем», — передаёт слова Белозёрова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

«Эмоции после медалей могли сыграть негативную роль». Логинов зря стал чемпионом мира?
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