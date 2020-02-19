Кристиансен: слышал, что Логинова освистали во время старта

Российского биатлониста Александра Логинова освистали трибуны во время старта мужской индивидуальной гонки на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Этот эпизод прокомментировал норвежский спортсмен Ветле Шоста Кристиансен.
«Я слышал, что Логинова освистали. Бьюсь об заклад, что кто-то из немцев не особо доволен тем, что он выступает здесь. Но нас освистывали в России, когда мы поражали мишени. Они отвечают здесь той же монетой», – приводит слова Кристиансена Dagbladet.
Индивидуальную гонку у мужчин выиграл француз Мартен Фуркад. Вторым стал норвежец Йоханнес Бё, третьим – австриец Доминик Ландертингер. Лучший результат среди россиян показал Никита Поршнев, с двумя штрафными минутами он расположился на 11-й строчке в итоговом протоколе. Логинов показал 15-й результат, Кристиансен — 62-й.
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