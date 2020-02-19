Дале: Логинову следует принять свист болельщиков в качестве последствий его действий
Норвежский биатлонист Йоханнес Дале прокомментировал свист болельщиков в адрес российского спортсмена Александра Логинова во время старта мужской индивидуальной гонки на чемпионате мира в Антхольце (Италия).
«Думаю, Логинову следует принять этот свист в качестве последствий его действий. Его наверняка это задевает, но я понимаю реакцию зрителей», — приводит слова Дале Dagbladet.
Индивидуальную гонку у мужчин выиграл француз Мартен Фуркад. Вторым стал норвежец Йоханнес Бё, третьим – австриец Доминик Ландертингер. Лучший результат среди россиян показал Никита Поршнев, с двумя штрафными минутами он расположился на 11-й строчке в итоговом протоколе. Дале показал 8-й результат, Логинов с пятью промахами — 15-й.
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