Тарьей Бё отказался комментировать свист трибун в адрес Логинова

Норвежский биатлонист Тарьей Бё заявил, что не готов комментировать свист болельщиков в адрес российского спортсмена Александра Логинова во время старта индивидуальной гонки на чемпионате мира в Антхольце (Италия).
«Я понятия не имею, чем занимается публика на трибунах. Я разминался и был сосредоточен на собственной гонке. Как я уже сказал, у меня нет никаких комментариев по действиям зрителей», — приводит слова Бё Dagbladet.
Напарник Тарьей по сборной Норвегии Ветле Шоста Кристиансен пошутил на этот счёт.
«Думаю, Тарьей устал от эмодзи со шприцами в комментариях на его странице в «Инстаграме». Его достала эта тема», — сказал Кристиансен.
Индивидуальную гонку у мужчин выиграл француз Мартен Фуркад. Вторым стал норвежец Йоханнес Бё, третьим – австриец Доминик Ландертингер. Лучший результат среди россиян показал Никита Поршнев, с двумя штрафными минутами он расположился на 11-й строчке в итоговом протоколе.
- 19 февраля 2020
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