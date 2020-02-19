Тарьей Бё отказался комментировать свист трибун в адрес Логинова

Норвежский биатлонист Тарьей Бё заявил, что не готов комментировать свист болельщиков в адрес российского спортсмена Александра Логинова во время старта индивидуальной гонки на чемпионате мира в Антхольце (Италия).

«Я понятия не имею, чем занимается публика на трибунах. Я разминался и был сосредоточен на собственной гонке. Как я уже сказал, у меня нет никаких комментариев по действиям зрителей», — приводит слова Бё Dagbladet.



Напарник Тарьей по сборной Норвегии Ветле Шоста Кристиансен пошутил на этот счёт.



«Думаю, Тарьей устал от эмодзи со шприцами в комментариях на его странице в «Инстаграме». Его достала эта тема», — сказал Кристиансен.

Индивидуальную гонку у мужчин выиграл француз Мартен Фуркад. Вторым стал норвежец Йоханнес Бё, третьим – австриец Доминик Ландертингер. Лучший результат среди россиян показал Никита Поршнев, с двумя штрафными минутами он расположился на 11-й строчке в итоговом протоколе.

Дале: Логинову следует принять свист болельщиков в качестве последствий его действий